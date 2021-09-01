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Amazon планирует нанять 55 тыс. сотрудников в ближайшие месяцы

Amazon планирует нанять 55 тыс. сотрудников в ближайшие месяцы Руководство американской корпорации Amazon намерено нанять 55 тыс. сотрудников по всему миру на корпоративные должности и вакансии в технической сфере в ближайшие месяцы.
Финансы
1 сентября 2021 г. 18:00
Amazon планирует нанять 55 тыс. сотрудников в ближайшие месяцы

Руководство американской корпорации Amazon намерено нанять 55 тыс. сотрудников по всему миру на корпоративные должности и вакансии в технической сфере в ближайшие месяцы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на генерального директора компании Энди Джесси.

В своем первом интервью для прессы с тех пор, как он занял пост главы Amazon в июле, Джесси заявил, что компании нужно больше мощностей, чтобы удовлетворять спрос в сфере розничной торговли, облачных технологий и рекламы. Он также сказал, что новые планы компании включают запуск спутников на орбиту для расширения широкополосного доступа с помощью сети Kuiper.

По данным агентства, поскольку ежегодная ярмарка вакансий Amazon должна начаться 15 сентября, Джесси надеется, что сейчас оптимальное время для приема на работу. "Так много рабочих мест во время пандемии было ликвидировано или изменено, и так много людей думает о различных и новых рабочих местах ", - добавил он.

Предполагается, что среди новых вакансий, о которых объявило руководство корпорации, более 40 тыс. будут открыты в Соединенных Штатах, а другие - в таких странах, как Индия, Германия и Япония. Также сообщается, что свободные позиции в компании будут включать инженерные должности, вакансии в области исследований и робототехники.

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Версия на английском языке Amazon eyes hiring 55,000 new workers

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