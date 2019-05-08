Палата: Реструктуризация проблемных кредитов позволит улучшить кредитную историю граждан

Для реструктуризации проблемных кредитов была подготовлена единая форма кредитного договора с участием Ассоциации банков Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления методологии и регулирования надзора Палаты по надзору за финансовыми рынками Орхан Исмаилов в эфире передачи "Пульс дня" телеканала AzTV.

"Единый договор позволит ускорить процесс реструктуризации", - сказал он.

По его словам, заключение новых кредитных договоров на льготных условиях будет способствовать постепенному улучшению кредитной истории граждан: "Если после реструктуризации гражданин будет своевременно погашать кредит, тем самым улучшит кредитную историю, а также упростится доступ к кредиту. То есть кредитная история показывает платежеспособность гражданина, а вся информация о платежах собирается в общей базе данных.

Единственный способ улучшить историю - это осуществлять своевременные платежи, тем самым доказав кредитным учреждениям свою платежеспособность. В итоге финансовые учреждения будут заинтересованы в повторной выдаче кредита данному клиенту. Для этого достаточно возможностей, потому как в результате реструктуризации новые кредиты выдаются на очень выгодных условиях - на 5 лет и по ставке 1% годовых. Мы считаем, что граждане имеют возможность платить на этих условиях".