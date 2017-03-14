Решение британского парламента обесценило фунт

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Парламент Великобритании дал официальное разрешение премьер-министру Великобритании Терезе Мэй запустить процедуру выхода из Европейского союза.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, обе палаты поддержали Brexit.

После символического одобрения королевы Елизаветы Т.Мэй получит возможность начать самые сложные для Великобритании переговоры со времен Второй мировой войны. Сейчас общественность ожидает, когда же начнется формальный процесс Brexit.

Отметим, что после решения парламента фунт стерлингов начал дешеветь. По отношению к цене закрытия вчерашнего дня фунт упал на 0,7% - до отметки 1,2130 USD/GBP. Аналитическая группа Report отмечает, что критическим для пары доллар/фунт является отметка 1,1979 USD/GBP. Если фунт пробьет эту отметку, он может снизиться до 1,14 USD/GBP.