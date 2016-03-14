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    Report: Завтра официальный курс будет ниже 1,64 AZN/USD

    На сегодняшнем валютном аукционе на продажу будет выставлено 150 млн. долларов

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) посредством регулярных аукционов Центробанка Азербайджана (ЦБА) выставит на продажу 150 млн. долларов США.

    Как сообщили Report в ЦБА, появившаяся в СМИ информация о снижении валютных аукционов с 3-х до 2-х не соответствует истине.

    Отметим, что официальный курс доллара на сегодня, 14 марта, составил 1,6411 AZN/USD.

    Аналитическая группа Report считает, что на сегодняшнем аукционе спрос коммерческих банков будет полностью удовлетворен, а официальный курс доллара будет чуть ниже 1,64 AZN/USD.

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