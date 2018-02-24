Report: Следующая неделя будет напряженной для евро

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Евро продолжает снижаться и закрывает уже вторую убыточную неделю подряд, так как инвесторы сокращают позиции в преддверии значимых для глобальных валютных рынков политических событий недели.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, 4 марта станет известен итог всеобщих выборов в Италии, в этот же день должно состояться голосование немецких социал-демократов о присоединении к коалиционному правительству во главе с канцлером Меркель. Оба события могут спровоцировать новую волатильность рынков.

"Помимо политических факторов, перспективы доллара также выглядят более конструктивными в краткосрочной перспективе благодаря росту доходности", - сказал Мануэль Оливери, стратег FX в Credit Agricole в Лондоне.

Аналитическая группа Report полагает, что даже незначительные негативные новости на политической арене еврозоны вызовут серьезные продажи евро. Прогнозируется падение курса евро с текущего уровня в 1,23 до 1,20 USD/EUR на следующей неделе.