Report: Ожидается кратковременное удешевление доллара - ПРОГНОЗ

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Вчера Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США обнародовал результаты двухдневного заседания. Во вчерашнем заявлении FOMC не нашла отражение озвучиваемая в прежних заявлениях мысль о "терпении" при повышении учетной ставки.

По информации Report, хотя инвесторы расценили это как возможное повышение процентной ставки в ближайшее время, FOMC заявил, что не спешит повышать проценты. Представители комитета отметили, что хотя в стране наблюдаются положительные показатели по безработице, темпы экономического роста и, соответственно, инфляция находятся на низком уровне. Повышение учетной ставки на апрельском заседании не представляется возможным, предполагается, что это произойдет в соответствии с темпами экономического роста и инфляцией в июне или сентябре.

Из 17 членов FOMC 15 прогнозируют повышение учетной ставки в этом году.

В заявлениях FOMC сказано, что темпы роста ВВП снизились, в то же время увеличилось количество рабочих мест. Инфляция останется на низком уровне, однако в среднесрочной перспективе постепенно вырастет к 2%.

Руководитель ФРС Джанет Йеллен сообщила, что с этого дня экономические показатели должны тщательно отслеживаться: "При сбалансированности рисков, мы повысим учетную ставку".

Инвесторы, не ожидающие повышения учетной ставки в ближайшие 3 месяца, стали закрывать позиции по доллару, который длительное время укрепляется по отношению к другим валютам. В результате, вчера курс евро по отношению к доллару в течение нескольких часов вырос на 3%.

Аналитическая группа Report предполагает, что кратковременное падение стоимости доллара продолжится, ожидается, что первоначально курс будет равен 1,10 USD/EUR, затем достигнет уровня 1,22 USD/EUR.

В Азербайджане прогнозируется падение стоимости доллара до уровня 1,0450 AZN/USD, евро же подорожает до 1,2750 AZN/EUR.