Report: Наиболее значимые экономические события недели - ТОП-5

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ На неделе с 12 по 18 марта основное внимание глобальных финансовых рынков привлекут экономические новости из США, еврозоны, Швейцарии и Китая.

Аналитическая группа Report представляет 5 наиболее значимых для финансовых рынков новостей недели:

1) 13 марта в 16:30 по бакинскому времени министерство торговли США опубликует отчет по размеру инфляции в феврале. Аналитики рынка прогнозируют, что в феврале потребительские цены вырастут в США на 0,2%, что будет ниже по сравнению с ростом на 0,5% в январе. При этом, по прогнозам, базовая инфляция замедлится до 0,2% по сравнению со значением 0,3% в январе. Повышение инфляции может стать катализатором для ускорения темпов повышения процентной ставки ФРС по сравнению с предыдущими прогнозами.

2) 14 марта в 17:30 по бакинскому времени министерство торговли США опубликует отчет по объему розничных продаж за февраль. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что объем розничных продаж в США за прошлый месяц вырастет на 0,3% после снижения на 0,3% в январе. Предполагается, что базовый индекс розничных продаж в США повысится на 0,3% после того, как в прошлом месяце этот индекс не изменился. Увеличение розничных продаж указывает на экономический рост, а снижение - на экономический спад. Потребительские расходы составляют 70% экономического роста США. Кроме отчетов по инфляции и по объему розничных продаж на следующей неделе будут опубликованы данные по индексу цен производителей, промышленному производству, числу разрешений на строительство, объему строительства новых домов, числу первичных заявок на получение пособий по безработице, а также исследования по активности в производственном секторе Филадельфии и Нью-Йорка.

3) Национальная статистическая служба Китая 14 марта опубликует данные по объему промышленного производства в Китае за февраль. Одновременно Китай опубликует отчеты по инвестициям в основной капитал и объему розничных продаж.

4) Национальный банк Швейцарии опубликует ежеквартальный отчет о монетарной политике 15 марта. Большинство экономистов прогнозируют, что Центробанк Швейцарии решит сохранить процентную ставку на уровне –0,75%. Также ожидается, что Национальный банк Швейцарии будет придерживаться политики интервенций иностранной валюты. Большинство аналитиков прогнозируют, что Центробанк Швейцарии будет сохранять значение процентной ставки без изменений до тех пор, пока ее не повысит Европейский Центробанк.

5) 16 марта будут опубликованы данные по февральской инфляции в еврозоне. Отчет должен подтвердить, что потребительские цены вырастут на 1,2%, что будет на 0,1% ниже показателя января.

Возможно, более важным станет показатель базовой инфляции, которая не включает в себя цены на энергоносители и продукты питания. Согласно прогнозам, базовая инфляция останется стабильной на уровне 1,0%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.