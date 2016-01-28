Report: Курс доллара снизится до 1,40-1,45 AZN/USD

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Нефтяные цены на мировом рынке начнут рост со следующего месяца. До этого есть вероятность очередного падения цен ниже 30 долларов за баррель. С начала февраля цены постепенно поднимутся до 38 долларов/баррель, а затем будут колебаться в пределах 45-50 долларов/баррель. С этим прогнозом выступила аналитическая группа агентства Report.

Отметим, что по итогам состоявшегося вчера (27 января) заседания, Федеральная резервная система (ФРС) не изменила ключевую ставку, сохранив ее в диапазоне 0,25-0,50%. Глава ФРС Джанет Йеллен подчеркнула необходимость соответствия экономики США и глобальной экономической конъюнктуры для очередного повышения процентной ставки на мартовском заседании ФРС. После заявления Йеллен ожидания повышения ключевой ставки в марте сократились с 25% до 19%.

Аналитики Report считают, что для продолжения процесса повышения учетной ставки необходима положительная тенденция к изменению ряда показателей экономики США, в частности, инфляции, безработицы и экономической активности. Необходимым условием роста инфляции в США является повышение нефтяных котировок. Именно поэтому прогнозируется рост цен на нефть. Однако, это произойдет с учетом нынешней ситуации на нефтяном рынке. То есть, принимая во внимание такие факторы, как выход на рынок иранской нефти и сохранение объемов добычи сланцевой нефти в США, рост нефтяных цен ограничится отметкой в 50 долларов/баррель. Кроме того, для продолжения повышения ключевой ставки необходима положительная тенденция в глобальной экономике, что создает необходимость роста глобальных фондовых бирж в будущем.

"На фоне перечисленного ожидается укрепление азербайджанского маната, рост доверия к национальной валюте. В результате, к середине 2016 года прогнозируется снижение курса до 1,40-1,45 AZN/USD, после чего мы сможем наблюдать незначительное ослабление маната в зависимости от ситуации на глобальных рынках и нефтяных цен", - заключили аналитики Report.