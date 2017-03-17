Report: ФРС предоставил финансовым рынкам 1 год отсрочки

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В течение полутора часов после объявления Федеральной резервной системой (ФРС) решения о повышении учетной ставки Китай, вторая по величине экономика мира, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Бахрейн отреагировали повышением ключевых ставок.

Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, центробанки ряда развитых стран заявили о пересмотре своей монетарной политики. Центробанки Японии и Европы сигнализировали о завершении продолжительного цикла монетарных стимулов.

По мнению Шона Кэллоу из Westpac в Сиднее, стремление ФРС ускорить нормализацию политики как минимум изменило ход обсуждений во многих мировых центробанках.

"Для Банка Японии и ЕЦБ повышение ставок ФРС дает больше пространства для маневра... чтобы сделать то же самое, избежав отрицательного влияния на их валюты", - заявил Шехрияр Антия из Macro Insight Group в Нью-Йорке.

Банк Англии неожиданно сообщил, что один из его чиновников на заседании на этой неделе проголосовал за повышение ставок, а некоторые другие представители регулятора посчитали, что вскоре могут последовать его примеру, несмотря на то, что центробанк сохранил ставку на уровне 0,25%.

Центробанк Турции 16 марта также повысил процентную ставку окна поздней ликвидности. Центробанк Финляндии спрогнозировал ускорение роста ВВП страны после десятилетней стагнации.

Аналитическая группа Report отмечает, что эпоха дешевого финансирования для мировой экономики завершилась. По мере повышения ФРС процентных ставок, другие страны начнут предпринимать аналогичные шаги для того, чтобы избежать оттока финансов и предотвратить девальвацию. Это приведет к замедлению мировой экономики. ФРС предоставил финансовым рынкам 1 год отсрочки. В этот период каждой стране необходимо еще раз оценить собственное финансовое положение: вопрос привлечения средств должен быть решен в течение короткого времени, а также следует урегулировать проблемы с оплатой долгов и их условий.