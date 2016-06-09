​Report: Доля доллара в валютных резервах увеличится

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Доля евро и доллара в мировых валютных резервах в 2015 году сократилась до 15-летнего минимума.

Как сообщает Report, об этом пишет Expert Online со ссылкой на данные Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Доля евро в мировых валютных резервах в прошлом году снизилась до 19,9%. Удельный вес доллара в прошлом году тоже снизился – с 65 до 64,1%. С одной стороны, снижение на 0,9% не такое уж и большое. С другой стороны, доля доллара с момента начала мирового финансового кризиса в 2007 году сократилась уже более чем на 5%.

Президент ЕЦБ Марио Драги пишет во вступлении к докладу, что евро продолжает оставаться второй по значимости и распространенности мировой валютой, хотя и очень сильно отстает от доллара. В докладе высказывается предположение, что снижение использования американской и европейской валют свидетельствует о наличии тенденции к усилению многополярности международной денежной системы. Об этом говорит и рост удельного веса нетрадиционных валют. Например, доля канадского и австралийского долларов в мировых валютных резервах в прошлом году выросла более чем на 4% по сравнению с 2008 годом, до 6,8%.

Глава ЕЦБ считает, что эти тенденции объясняются меняющимися рыночными ожиданиями от политики центробанков, а также тревогами за глобальную экономику. Главный банк Европы, к примеру, снизил процентную ставку по гособлигациям ниже 0 и начал скупать в огромных количествах облигации членов ЕС. Действия ЕЦБ привели к резкому падению ставок по облигациям членов еврозоны. Это скорее всего объясняет наметившееся во второй половине 2015 года снижение интереса у иностранных инвесторов к еврозоновским ценным бумагам.

Несмотря на снижение доли в валютных резервах, доля в платежах американского доллара в последние годы росла. Причем, главным образом за счет евро. В 2016 году в долларах было проведено 43% финансовых сделок и операций. За четыре года эта цифра выросла почти в полтора раза. Доля евро за то же время резко снизилась - с 44 до примерно 29%. Доля сделок в юанях очень сильно отстает и составляет всего лишь 2%. Китайская валюта показывает очень впечатляющий рост. По доле в сделках она уже почти догнала японскую иену.

Аналитическая группа Report считает, что если доллар продолжит укреплять позиции на валютном рынке, его удельный вес в глобальных валютных резервах вновь начнет расти.