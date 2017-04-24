Report: Доллар в Турции подешевеет

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Курс доллара США в Турции упал ниже 3,60 лиры. Аналитическая группа Report полагает, что это связано с обесцениванием доллара по отношению к евро на мировом валютном рынке. Так, победа сторонника Евросоюза Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов во Франции вчера, 23 апреля, привела к резкому укреплению евро.

Другая причина снижения курса доллара на мировом валютном рынке кроется в слабых показателях экономики США в последнее время. В результате, вероятность повышения процентных ставок в июне Федеральной резервной системой (ФРС) упала до 50%.

Аналитическая группа прогнозирует падение доллара до 3,55 TRY/USD в связи с приближением туристического сезона в Турции и ослаблением доллара на мировом валютном рынке: "Однако это будет кратковременным явлением и доллар вновь начнет расти в августе. В 2017 году курс доллара сохранится стабильным, а в 2018-м вновь перейдет к росту и достигнет 4,50 TRY/USD".