Report: Доллар подорожает во второй половине следующего года

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа Report подготовила прогнозы по ключевым финансовым активам на 2018 год.

Согласно прогнозам, в следующем году курс доллара в Азербайджане будет колебаться в диапазоне 1,67-1,77 AZN/USD. В первом полугодии доллар несколько снизится, а во второй половине года, особенно в последнем квартале, ожидается его подорожание.

Цена нефти марки Brent будет двигаться, предположительно, в диапазоне 52-73 доллара за баррель. Ожидается, что в первом полугодии диапазон цен составит 60-73 доллара, во втором полугодии - 52-65 долларов за баррель.

Стоимость золото прогнозируется в пределах 1 240-1 320 долларов за унцию в первом полугодии и 1 100-1 260 долларов/унция - во второй половине года.

Группа аналитиков прогнозирует, что Федеральная резервная система США (ФРС) увеличит процентные ставки трижды в следующем году, и одно из этих повышений составит 0,5 процентных пункта. Не исключен рост учетной ставки до 2,5% к концу 2018 года.

Рынок криптовалюты продолжит расти, его капитализация увеличится вдвое и превысит 1 трлн долларов.