Рэнкинг брокеров Азербайджана (август, 2016)

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован рэнкинг брокеров по объему оказанных услуг на рынках государственных и корпоративных ценных бумаг (за исключением сделок репо) Бакинской фондовой биржи (БФБ) за июнь 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет ЗАО "Инвестиционная компания Pasha Kapital" (72,488 млн. манатов). За ней следуют ОАО "Инвестиционная компания Unicapital" (25,755 млн. манатов), ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance" (18,346 млн. манатов) и "Инвестиционная компания Kapital Menecment" (4,232 млн. манатов).