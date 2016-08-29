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    Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных доходов к кредитам (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по отношению прибыли к кредитному портфелю

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению процентных доходов за первое полугодие 2016 года к совокупному кредитному портфелю.

    Ниже представлена первая пятерка банков по отношению процентных доходов к кредитам (TOП-5):

    Банки Процентные доходы / Кредитный портфель
    1 Expressbank 0,19
    2 Bank Melli Iran - Baku 0,18
    3 Ziraat Bank Azerbaijan 0,15
    4 National Bank of Pakistan - Baku 0,13
    5 NBC Bank 0,08

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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