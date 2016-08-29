Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных доходов к кредитам (ТОП-5)

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению процентных доходов за первое полугодие 2016 года к совокупному кредитному портфелю.
Ниже представлена первая пятерка банков по отношению процентных доходов к кредитам (TOП-5):
|№
|Банки
|Процентные доходы / Кредитный портфель
|1
|Expressbank
|0,19
|2
|Bank Melli Iran - Baku
|0,18
|3
|Ziraat Bank Azerbaijan
|0,15
|4
|National Bank of Pakistan - Baku
|0,13
|5
|NBC Bank
|0,08
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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