Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных доходов к кредитам (ТОП-5)

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению процентных доходов за первое полугодие 2016 года к совокупному кредитному портфелю.

Ниже представлена первая пятерка банков по отношению процентных доходов к кредитам (TOП-5):

№ Банки Процентные доходы / Кредитный портфель 1 Expressbank 0,19 2 Bank Melli Iran - Baku 0,18 3 Ziraat Bank Azerbaijan 0,15 4 National Bank of Pakistan - Baku 0,13 5 NBC Bank 0,08

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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