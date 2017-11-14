Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (TOП-10)

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в структуре совокупных доходов за январь-сентябрь 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных доходов в структуре совокупных доходов (TOП-10):

№ Банки Процентные доходы / Совокупные доходы,

% 1 Accessbank** 108,39 2 Demirbank** 101,43 3 Pakistan National Bank-Baku** 101,15 4 Bank of Baku 98,30 5 Nikoil Bank 97,67 6 Unibank 95,16 7 Bank BTB 91,73 8 Xalg Bank 88,85 9 Atabank 88,77 10 Bank Melli İran-Baku 88,47

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** В этих банках непроцентные доходы были негативными