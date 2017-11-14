Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (TOП-10)

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в структуре совокупных доходов за январь-сентябрь 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных доходов в структуре совокупных доходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные доходы / Совокупные доходы,
%
|1
|Accessbank**
|108,39
|2
|Demirbank**
|101,43
|3
|Pakistan National Bank-Baku**
|101,15
|4
|Bank of Baku
|98,30
|5
|Nikoil Bank
|97,67
|6
|Unibank
|95,16
|7
|Bank BTB
|91,73
|8
|Xalg Bank
|88,85
|9
|Atabank
|88,77
|10
|Bank Melli İran-Baku
|88,47
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
** В этих банках непроцентные доходы были негативными
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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