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    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (TOП-10)

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в структуре совокупных доходов за январь-сентябрь 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных доходов в структуре совокупных доходов (TOП-10):

    Банки Процентные доходы / Совокупные доходы,
    %
    1 Accessbank** 108,39
    2 Demirbank** 101,43
    3 Pakistan National Bank-Baku** 101,15
    4 Bank of Baku 98,30
    5 Nikoil Bank 97,67
    6 Unibank 95,16
    7 Bank BTB 91,73
    8 Xalg Bank 88,85
    9 Atabank 88,77
    10 Bank Melli İran-Baku 88,47

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    ** В этих банках непроцентные доходы были негативными 

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