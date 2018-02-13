Рэнкинг банков Азербайджана по совокупному капиталу (2017 год) - TOP-10

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по совокупному капиталу на 1 января 2018 года.
Ниже представлена первая десятка банков по совокупному капиталу (TOП-10):
|№
|Банки
|Совокупный капитал (тыс. манатов)
|1
|Pasha Bank
|406 532
|2
|Kapital Bank
|304 424
|3
|Xalg Bank
|258 272
|4
|Atabank
|141 453
|5
|Silkway Bank
|116 248
|6
|Nikoil Bank
|95 597
|7
|Rabitabank
|92 436
|8
|ASB Bank
|83 971
|9
|Muganbank
|70 316
|10
|Turanbank
|69 243
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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