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    Рэнкинг банков Азербайджана по совокупному капиталу (2017 год) - TOP-10

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по совокупному капиталу на 1 января 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по совокупному капиталу (TOП-10):

    Банки Совокупный капитал (тыс. манатов)
    1 Pasha Bank 406 532
    2 Kapital Bank 304 424
    3 Xalg Bank 258 272
    4 Atabank 141 453
    5 Silkway Bank 116 248
    6 Nikoil Bank 95 597
    7 Rabitabank 92 436
    8 ASB Bank 83 971
    9 Muganbank 70 316
    10 Turanbank 69 243

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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