Рэнкинг банков Азербайджана по совокупному капиталу (2017 год) - TOP-10

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по совокупному капиталу на 1 января 2018 года.

Ниже представлена первая десятка банков по совокупному капиталу (TOП-10):

№ Банки Совокупный капитал (тыс. манатов) 1 Pasha Bank 406 532 2 Kapital Bank 304 424 3 Xalg Bank 258 272 4 Atabank 141 453 5 Silkway Bank 116 248 6 Nikoil Bank 95 597 7 Rabitabank 92 436 8 ASB Bank 83 971 9 Muganbank 70 316 10 Turanbank 69 243

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