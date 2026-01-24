Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру кредитного портфеля (01.01.2026)

    Финансы
    • 24 января, 2026
    • 11:20
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру кредитного портфеля (01.01.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру кредитного портфеля на 1 январья 2026 года:

    Банки

    Кредитный портфель

    банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    кредитного портфеля

    банков

    1

    International Bank of Azerbaijan

    6 515,103

    11,1%

    2

    Kapital Bank

    4 765,083

    3,1%

    3

    PASHA Bank

    3 333,238

    3,0%

    4

    Xalq Bank

    1 802,456

    -2,4%

    5

    Bank Respublika

    1 643,605

    12,2%

    6

    Unibank

    1 276,217

    14,6%

    7

    Access Bank

    1 275,637

    15,7%

    8

    Yelo Bank

    1 063,376

    16,1%

    9

    Rabitabank

    920,819

    11,7%

    10

    Bank of Baku

    861,427

    22,1%

    11

    Azer-Turk Bank

    767,925

    -2,6%

    12

    Ziraat Bank Azerbaijan

    766,855

    44,8%

    13

    Turan Bank

    674,846

    9,3%

    14

    Express Bank

    536,736

    8,8%

    15

    Premium Bank

    469,986

    2,6%

    16

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    435,768

    50,4%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    335,357

    15,3%

    18

    AFB Bank

    279,594

    63,4%

    19

    Bank BTB

    265,725

    -1,6%

    20

    Bank VTB Azerbaijan

    211,651

    2,4%

    21

    Bank Eurasia

    123,421

    0,3%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    2,309

    54,3%
    Банки Азербайджана кредитный портфель ренкинг
    Azərbaycandakı bankların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

