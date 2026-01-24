Рэнкинг банков Азербайджана по размеру кредитного портфеля (01.01.2026)
- 24 января, 2026
- 11:20
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру кредитного портфеля на 1 январья 2026 года:
|
№
|
Банки
|
Кредитный портфель
банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика
кредитного портфеля
банков
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
6 515,103
|
11,1%
|
2
|
Kapital Bank
|
4 765,083
|
3,1%
|
3
|
PASHA Bank
|
3 333,238
|
3,0%
|
4
|
Xalq Bank
|
1 802,456
|
-2,4%
|
5
|
Bank Respublika
|
1 643,605
|
12,2%
|
6
|
Unibank
|
1 276,217
|
14,6%
|
7
|
Access Bank
|
1 275,637
|
15,7%
|
8
|
Yelo Bank
|
1 063,376
|
16,1%
|
9
|
Rabitabank
|
920,819
|
11,7%
|
10
|
Bank of Baku
|
861,427
|
22,1%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
767,925
|
-2,6%
|
12
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
766,855
|
44,8%
|
13
|
Turan Bank
|
674,846
|
9,3%
|
14
|
Express Bank
|
536,736
|
8,8%
|
15
|
Premium Bank
|
469,986
|
2,6%
|
16
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
435,768
|
50,4%
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
335,357
|
15,3%
|
18
|
AFB Bank
|
279,594
|
63,4%
|
19
|
Bank BTB
|
265,725
|
-1,6%
|
20
|
Bank VTB Azerbaijan
|
211,651
|
2,4%
|
21
|
Bank Eurasia
|
123,421
|
0,3%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
2,309
|
54,3%