    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2026)

    Финансы
    • 25 апреля, 2026
    • 10:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов на 1 апреля 2026 года:

    Банки

    Активы банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    активов

    1

    International Bank of Azerbaijan

    14 310,692

    -0,1%

    2

    Kapital Bank

    11 800,951

    -5,2%

    3

    PASHA Bank

    9 048,057

    9,7%

    4

    Xalq Bank

    3 020,791

    -0,8%

    5

    Bank Respublika

    2 639,857

    17,9%

    6

    Azer-Turk Bank

    2 200,607

    12,5%

    7

    Unibank

    2 196,864

    21,8%

    8

    Access Bank

    1 771,869

    12,4%

    9

    Yelo Bank

    1 512,823

    20,0%

    10

    Ziraat Bank Azerbaijan

    1 442,705

    58,7%

    11

    Rabitabank

    1 395,269

    16,4%

    12

    Bank of Baku

    1 225,131

    21,9%

    13

    Turan Bank

    901,279

    2,9%

    14

    Azerbaijan Industry Bank

    886,388

    11,4%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    789,113

    40,9%

    16

    Premium Bank

    666,485

    -0,1%

    17

    Express Bank

    661,973

    9,0%

    18

    AFB Bank

    482,008

    60,9%

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    323,966

    -7,1%

    20

    Bank Eurasia

    213,948

    8,9%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    121,080

    0,9%
    Банки Азербайджана
    Azərbaycandakı bankların aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)

    Последние новости

    21:05

    Азербайджанский борец Ислам Базарганов стал чемпионом Европы

    Индивидуальные
    20:54

    Арагчи прибыл с визитом в Оман

    В регионе
    20:48

    Байрамов: Стратегическое партнерство между Баку и Киевом продолжает укрепляться

    Внешняя политика
    20:31

    Байрамов и Сибига обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Украиной - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:22

    Пятеро азербайджанских борцов вышли в финал ЧЕ в Албании

    Индивидуальные
    20:04
    Видео

    В соцсети Ильхама Алиева опубликован видеоролик о визите Зеленского в Азербайджан

    Внешняя политика
    19:58

    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Исламабад

    Другие страны
    19:49

    Bild: АдГ опережает партию Мерца в опросе граждан ФРГ

    Другие страны
    19:33
    Видео

    Пакистан вывел на орбиту новый спутник наблюдения Земли EO-3

    Другие страны
    Лента новостей