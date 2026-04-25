Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2026)
- 25 апреля, 2026
- 10:00
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов на 1 апреля 2026 года:
|
№
|
Банки
|
Активы банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика
активов
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
14 310,692
|
-0,1%
|
2
|
Kapital Bank
|
11 800,951
|
-5,2%
|
3
|
PASHA Bank
|
9 048,057
|
9,7%
|
4
|
Xalq Bank
|
3 020,791
|
-0,8%
|
5
|
Bank Respublika
|
2 639,857
|
17,9%
|
6
|
Azer-Turk Bank
|
2 200,607
|
12,5%
|
7
|
Unibank
|
2 196,864
|
21,8%
|
8
|
Access Bank
|
1 771,869
|
12,4%
|
9
|
Yelo Bank
|
1 512,823
|
20,0%
|
10
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
1 442,705
|
58,7%
|
11
|
Rabitabank
|
1 395,269
|
16,4%
|
12
|
Bank of Baku
|
1 225,131
|
21,9%
|
13
|
Turan Bank
|
901,279
|
2,9%
|
14
|
Azerbaijan Industry Bank
|
886,388
|
11,4%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
789,113
|
40,9%
|
16
|
Premium Bank
|
666,485
|
-0,1%
|
17
|
Express Bank
|
661,973
|
9,0%
|
18
|
AFB Bank
|
482,008
|
60,9%
|
19
|
Bank VTB Azerbaijan
|
323,966
|
-7,1%
|
20
|
Bank Eurasia
|
213,948
|
8,9%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
121,080
|
0,9%