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    Рэнкинг банков Азербайджана по расходам (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему расходов

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему расходов за январь-июнь 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему расходов (TOП-5):

    Банки Расходы (тыс. манатов)
    1 Kapital Bank 116 917
    2 Accessbank 68 209
    3 PASHA Bank 62 473
    4 Xalg Bank 31 462
    5 AG Bank 28 390
    6 Bank Respublika 27 092
    7 Bank of Baku 25 662
    8 Bank VTB Azerbaijan 24 136
    9 Bank BTB 20 621
    10 Nikoil Bank 20 012

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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