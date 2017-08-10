Рэнкинг банков Азербайджана по расходам (TOП-10)

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему расходов за январь-июнь 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему расходов (TOП-5):

№ Банки Расходы (тыс. манатов) 1 Kapital Bank 116 917 2 Accessbank 68 209 3 PASHA Bank 62 473 4 Xalg Bank 31 462 5 AG Bank 28 390 6 Bank Respublika 27 092 7 Bank of Baku 25 662 8 Bank VTB Azerbaijan 24 136 9 Bank BTB 20 621 10 Nikoil Bank 20 012

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