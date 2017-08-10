Рэнкинг банков Азербайджана по расходам (TOП-10)

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему расходов за январь-июнь 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему расходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Расходы (тыс. манатов)
|1
|Kapital Bank
|116 917
|2
|Accessbank
|68 209
|3
|PASHA Bank
|62 473
|4
|Xalg Bank
|31 462
|5
|AG Bank
|28 390
|6
|Bank Respublika
|27 092
|7
|Bank of Baku
|25 662
|8
|Bank VTB Azerbaijan
|24 136
|9
|Bank BTB
|20 621
|10
|Nikoil Bank
|20 012
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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