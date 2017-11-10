Рэнкинг банков Азербайджана по процентным расходам

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентным расходам за январь-сентябрь 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по процентным расходам (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные расходы (тыс. манат)
|1
|IBAR
|273 565,00
|2
|Kapital Bank
|62 874,00
|3
|Accessbank
|49 187,00
|4
|PASHA Bank
|36 436,00
|5
|VTB Azerbaijan
|22 670,00
|6
|Bank of Baku
|20 022,00
|7
|Xalg Bank
|19 809,00
|8
|Unibank
|19 581,00
|9
|Demirbank
|18 220,00
|10
|Bank Respublika
|17 714,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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