Рэнкинг банков Азербайджана по процентным доходам (TOП-5)

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентных доходов за январь-июнь 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему процентных доходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Процентные доходы (тыс. манатов)
|1
|PASHA Bank
|49 633,00
|2
|Expressbank
|42 004,00
|3
|Turanbank
|17 431,83
|4
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|17 192,00
|5
|Silkway Bank
|11 325,25
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости