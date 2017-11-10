Рэнкинг банков Азербайджана по процентным доходам

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентным доходам за январь-сентябрь 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по процентным доходам (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные доходы (тыс. манат)
|1
|IBAR
|404 988,00
|2
|Kapital Bank
|194 704,00
|3
|PASHA Bank
|122 398,00
|4
|Accessbank
|78 143,00
|5
|Xalg Bank
|74 872,00
|6
|Demirbank
|74 416,00
|7
|Unibank
|56 459,00
|8
|Nikoil Bank
|50 195,00
|9
|Bank of Baku
|44 655,00
|10
|Atabank
|36 205
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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