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    Рэнкинг банков Азербайджана по процентным доходам

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентным доходам за январь-сентябрь 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по процентным доходам (TOП-10):

    Банки Процентные доходы (тыс. манат)
    1 IBAR 404 988,00
    2 Kapital Bank 194 704,00
    3 PASHA Bank 122 398,00
    4 Accessbank 78 143,00
    5 Xalg Bank 74 872,00
    6 Demirbank 74 416,00
    7 Unibank 56 459,00
    8 Nikoil Bank 50 195,00
    9 Bank of Baku 44 655,00
    10 Atabank 36 205

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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