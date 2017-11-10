Рэнкинг банков Азербайджана по процентным доходам

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентным доходам за январь-сентябрь 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по процентным доходам (TOП-10):

№ Банки Процентные доходы (тыс. манат) 1 IBAR 404 988,00 2 Kapital Bank 194 704,00 3 PASHA Bank 122 398,00 4 Accessbank 78 143,00 5 Xalg Bank 74 872,00 6 Demirbank 74 416,00 7 Unibank 56 459,00 8 Nikoil Bank 50 195,00 9 Bank of Baku 44 655,00 10 Atabank 36 205

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