​Рэнкинг банков Азербайджана по объему совокупного капитала (TOП-10)

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 апреля 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):

№ Банки Совокупный капитал (тысяч манат) 1 Pasha Bank 391 983,0 2 KapitalBank 291 051,0 3 Silkway Bank 112 452,0 4 Bank of Baku 85 623,60 5 AG Bank 80 797,50 6 ASB Bank 79 637,80 7 AFB Bank 78 504,90 8 Caspian Development Bank 64 536,10 9 Rabitabank 64 109,00 10 Gunaybank 62 641,50

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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