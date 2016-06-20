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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему совокупного капитала (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему совокупного капитала

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 апреля 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):

    Банки Совокупный капитал (тысяч манат)
    1 Pasha Bank 391 983,0
    2 KapitalBank 291 051,0
    3 Silkway Bank 112 452,0
    4 Bank of Baku 85 623,60
    5 AG Bank 80 797,50
    6 ASB Bank 79 637,80
    7 AFB Bank 78 504,90
    8 Caspian Development Bank 64 536,10
    9 Rabitabank 64 109,00
    10 Gunaybank 62 641,50

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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