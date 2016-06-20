​Рэнкинг банков Азербайджана по объему совокупного капитала (TOП-10)

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 апреля 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):
|№
|Банки
|Совокупный капитал (тысяч манат)
|1
|Pasha Bank
|391 983,0
|2
|KapitalBank
|291 051,0
|3
|Silkway Bank
|112 452,0
|4
|Bank of Baku
|85 623,60
|5
|AG Bank
|80 797,50
|6
|ASB Bank
|79 637,80
|7
|AFB Bank
|78 504,90
|8
|Caspian Development Bank
|64 536,10
|9
|Rabitabank
|64 109,00
|10
|Gunaybank
|62 641,50
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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