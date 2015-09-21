​Рэнкинг банков Азербайджана по объему совокупного капитала (TOП-10)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 июля 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):

№ Банки Совокупный капитал (тысяч манат) 1 Pasha Bank 355 568,70 2 Access Bank 158 727,50 3 ExpressBank 143 748,00 4 SilkwayBank 101 656,60 5 ASB Bank 74 137,30 6 Atabank 73 853,30 7 Bank Respublika 70 901,00 8 Кавказский банк развития 64 408,20 9 Rabitabank 63 918,00 10 Gunaybank 62 524,20

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.