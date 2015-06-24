 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему совокупного капитала (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему совокупного капитала на 1 апреля 2015 года

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):

    Банки Совокупный капитал (тыс. манатов)
    1 PASHA Bank 332 178,00
    2 Kapital Bank 288 658,01
    3 Access Bank 156 046,20
    4 Unibank 147 801,45
    5 Expressbank 142 282,00
    6 Bank of Baku 119 270,89
    7 Bank Silkway 108 656,81
    8 Bank Respublika 72 088,00
    9 Atabank 70 894,00
    10 ASB Bank 65 439,35

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi