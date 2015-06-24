​Рэнкинг банков Азербайджана по объему совокупного капитала (TOП-10)

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):
|№
|Банки
|Совокупный капитал (тыс. манатов)
|1
|PASHA Bank
|332 178,00
|2
|Kapital Bank
|288 658,01
|3
|Access Bank
|156 046,20
|4
|Unibank
|147 801,45
|5
|Expressbank
|142 282,00
|6
|Bank of Baku
|119 270,89
|7
|Bank Silkway
|108 656,81
|8
|Bank Respublika
|72 088,00
|9
|Atabank
|70 894,00
|10
|ASB Bank
|65 439,35
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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