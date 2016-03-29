​Рэнкинг банков Азербайджана по объему прибыли на каждого клиента (ТОП-5)

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по соотношению прибыли к клиентской базе за 2015 год.
Ниже представлена первая пятерка банков по соотношению прибыли к клиентской базе (TOП-5):
|№
|Банки
|Прибыль / Клиенты (AZN)
|1
|Rabitabank
|18,70
|2
|Kredobank
|14,60
|3
|Muganbank
|2,30
|4
|Turanbank
|1,00
|5
|Zaminbank
|0,40
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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