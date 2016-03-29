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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему прибыли на каждого клиента (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по соотношению прибыли к клиентской базе

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по соотношению прибыли к клиентской базе за 2015 год.

    Ниже представлена первая пятерка банков по соотношению прибыли к клиентской базе (TOП-5):

    Банки Прибыль / Клиенты (AZN)
    1 Rabitabank 18,70
    2 Kredobank 14,60
    3 Muganbank 2,30
    4 Turanbank 1,00
    5 Zaminbank 0,40

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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