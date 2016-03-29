​Рэнкинг банков Азербайджана по объему прибыли на каждого клиента (ТОП-5)

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по соотношению прибыли к клиентской базе за 2015 год.

Ниже представлена первая пятерка банков по соотношению прибыли к клиентской базе (TOП-5):

№ Банки Прибыль / Клиенты (AZN) 1 Rabitabank 18,70 2 Kredobank 14,60 3 Muganbank 2,30 4 Turanbank 1,00 5 Zaminbank 0,40

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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