Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств в национальной валюте (TOП-5)

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в манатах на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличных средств в манатах (TOП-5):
|№
|Банки
|Наличные средства
в национальной валюте (тыс. манатов)
|1
|Turanbank
|20 778,84
|2
|Rabitabank
|12 191,00
|3
|Silkway Bank
|8 399,29
|4
|Expressbank
|6 883,00
|5
|AGBank
|5 382,46
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости