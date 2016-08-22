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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств в национальной валюте (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему наличных средств в национальной валюте

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в манатах на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему наличных средств в манатах (TOП-5):

    Банки Наличные средства
    в национальной валюте     (тыс. манатов)
    1 Turanbank 20 778,84
    2 Rabitabank 12 191,00
    3 Silkway Bank 8 399,29
    4 Expressbank 6 883,00
    5 AGBank 5 382,46

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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