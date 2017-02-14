Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-10)

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за 2016 год.
Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Непроцентные расходы (тыс. манат)
|1
|IBA
|210 826,00
|2
|Kapital Bank
|116 229,80
|3
|PASHA Bank
|53 299,00
|4
|AG Bank
|47 386,00
|5
|Rabitabank
|38 438,00
|6
|Xalg Bank
|33 084,90
|7
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|31 130,92
|8
|Bank Respublika
|30 149,00
|9
|Nikoil Bank
|27 286,90
|10
|Expressbank
|24 345,00
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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