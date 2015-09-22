​Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-10)

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-июнь 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов (TOП-10):

№ Банки Непроцентные расходы

(тыс. манат) 1 Access Bank 64 007,40 2 Expressbank 18 069,00 3 Pasha Bank 16 746,00 4 Bank Respublika 16 706,00 5 Rabitabank 16 105,00 6 MuganBank 12 788,80 7 VTB Azerbaijan 8 815,20 8 NBC Bank 8 699,00 9 Azer-Turk Bank 7 473,50 10 TuranBank 6 406,90

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.