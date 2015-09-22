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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему непроцентных расходов

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-июнь 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов (TOП-10):

    Банки Непроцентные расходы
    (тыс. манат)
    1 Access Bank 64 007,40
    2 Expressbank 18 069,00
    3 Pasha Bank 16 746,00
    4 Bank Respublika 16 706,00
    5 Rabitabank 16 105,00
    6 MuganBank 12 788,80
    7 VTB Azerbaijan 8 815,20
    8 NBC Bank 8 699,00
    9 Azer-Turk Bank 7 473,50
    10 TuranBank 6 406,90

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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