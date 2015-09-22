​Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-10)

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-июнь 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Непроцентные расходы
(тыс. манат)
|1
|Access Bank
|64 007,40
|2
|Expressbank
|18 069,00
|3
|Pasha Bank
|16 746,00
|4
|Bank Respublika
|16 706,00
|5
|Rabitabank
|16 105,00
|6
|MuganBank
|12 788,80
|7
|VTB Azerbaijan
|8 815,20
|8
|NBC Bank
|8 699,00
|9
|Azer-Turk Bank
|7 473,50
|10
|TuranBank
|6 406,90
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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