Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (2017 год) - TOP-10

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за 2017 год.
Ниже представлена первая десятка банков по непроцентным расходам (TOP-10):
|№
|Банки
|
Непроцентные расходы
(тыс. манатов)
|1
|IBAR
|180 924,00
|2
|Kapital Bank
|148 408,00
|3
|Paşa Bank
|75 443,00
|4
|Accessbank
|66 896,00
|5
|Unibank
|47 897,00
|6
|Xalg Bank
|40 552,00
|7
|AG Bank
|33 792,00
|8
|Bank Respublika
|32 687,00
|9
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|32 651,00
|10
|Atabank
|29 151,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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