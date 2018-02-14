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    Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (2017 год) - TOP-10

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за 2017 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по непроцентным расходам (TOP-10):

    Банки Непроцентные расходы
    (    тыс. манатов)
    1 IBAR 180 924,00
    2 Kapital Bank 148 408,00
    3 Paşa Bank 75 443,00
    4 Accessbank 66 896,00
    5 Unibank 47 897,00
    6 Xalg Bank 40 552,00
    7 AG Bank 33 792,00
    8 Bank Respublika 32 687,00
    9 YapiKredi Bank Azerbaijan 32 651,00
    10 Atabank 29 151,00

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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