Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (2017 год) - TOP-10

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за 2017 год.

Ниже представлена первая десятка банков по непроцентным расходам (TOP-10):

№ Банки Непроцентные расходы

(тыс. манатов) 1 IBAR 180 924,00 2 Kapital Bank 148 408,00 3 Paşa Bank 75 443,00 4 Accessbank 66 896,00 5 Unibank 47 897,00 6 Xalg Bank 40 552,00 7 AG Bank 33 792,00 8 Bank Respublika 32 687,00 9 YapiKredi Bank Azerbaijan 32 651,00 10 Atabank 29 151,00

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