Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным доходам (TOП-5)

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных доходов за январь-июнь 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему непроцентных доходов (TOП-5):

№ Банки Непроцентные доходы (тыс. манатов) 1 PASHA Bank 43 195,00 2 Azer- Turk Bank 15 313,82 3 YapiKredi Bank Azerbaijan 13 532,00 4 AFB Bank 6 947,50 5 Silkway Bank 5 320,31

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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