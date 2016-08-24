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    Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным доходам (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему непроцентных доходов

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных доходов за январь-июнь 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему непроцентных доходов (TOП-5):

    Банки Непроцентные доходы (тыс. манатов)
    1 PASHA Bank 43 195,00
    2 Azer- Turk Bank 15 313,82
    3 YapiKredi Bank Azerbaijan 13 532,00
    4 AFB Bank 6 947,50
    5 Silkway Bank 5 320,31

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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