Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным доходам (TOП-5)

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных доходов за январь-июнь 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему непроцентных доходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Непроцентные доходы (тыс. манатов)
|1
|PASHA Bank
|43 195,00
|2
|Azer- Turk Bank
|15 313,82
|3
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|13 532,00
|4
|AFB Bank
|6 947,50
|5
|Silkway Bank
|5 320,31
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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