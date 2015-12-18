​Рэнкинг банков Азербайджана по количеству POS-терминалов (ТОП-5)

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству POS-терминалов по состоянию на 1 октября 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по количеству POS-терминалов(TOП-5):
|№
|Банки
|POS-терминалы (ед.)
|1
|Express Bank
|7 543
|2
|ZaminBank
|1 891
|3
|Demirbank
|1 071
|4
|MuganBank
|659
|5
|Rabitabank
|413
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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