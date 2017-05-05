Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике расходов (TOП-10)

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов за первый квартал 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике расходов (по сравнению с первым кварталом 2016 года) (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика расходов, % 1 Gunaybank 134,6 2 Ziraat Bank Azerbaijan 59,9 3 ASB Bank 59,4 4 Bank BTB 54,6 5 Silkway Bank 39,1 6 PASHA Bank 34,3 7 AFB Bank 13,3 8 Bank Eurasia 12,9 9 Expressbank -2,7 10 Bank Respublika -3,3

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