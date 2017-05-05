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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике расходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике расходов

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов за первый квартал 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике расходов (по сравнению с первым кварталом 2016 года) (TOП-10):

    Банки Годовая динамика расходов, %
    1 Gunaybank 134,6
    2 Ziraat Bank Azerbaijan 59,9
    3 ASB Bank 59,4
    4 Bank BTB 54,6
    5 Silkway Bank 39,1
    6 PASHA Bank 34,3
    7 AFB Bank 13,3
    8 Bank Eurasia 12,9
    9 Expressbank -2,7
    10 Bank Respublika -3,3

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