Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике расходов (TOП-10)

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов за первый квартал 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике расходов (по сравнению с первым кварталом 2016 года) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика расходов, %
|1
|Gunaybank
|134,6
|2
|Ziraat Bank Azerbaijan
|59,9
|3
|ASB Bank
|59,4
|4
|Bank BTB
|54,6
|5
|Silkway Bank
|39,1
|6
|PASHA Bank
|34,3
|7
|AFB Bank
|13,3
|8
|Bank Eurasia
|12,9
|9
|Expressbank
|-2,7
|10
|Bank Respublika
|-3,3
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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