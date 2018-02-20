Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных расходов (2017 год) - TOP-10

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов за 2017 год.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных расходов:
|№
|Банки
|Процентные расходы, годовая динамика (%)
|1
|Ziraat Bank Azerbaijan
|944,9
|2
|Unibank
|193,2
|3
|Pakistan National Bank-Baku
|100,0
|4
|Gunaybank
|56,8
|5
|ASB Bank
|48,2
|6
|NakhchivanBank
|42,9
|7
|Bank Melli İran-Baku
|23,6
|8
|Pasha Bank
|17,6
|9
|AFB Bank
|4,8
|10
|Bank BTB
|3,9
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости