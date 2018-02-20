Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных расходов (2017 год) - TOP-10

20 февраля, 2018 17:16

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов за 2017 год. Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных расходов: № Банки Процентные расходы, годовая динамика (%) 1 Ziraat Bank Azerbaijan 944,9 2 Unibank 193,2 3 Pakistan National Bank-Baku 100,0 4 Gunaybank 56,8 5 ASB Bank 48,2 6 NakhchivanBank 42,9 7 Bank Melli İran-Baku 23,6 8 Pasha Bank 17,6 9 AFB Bank 4,8 10 Bank BTB 3,9 * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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