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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных расходов (2017 год) - TOP-10

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных расходов за 2017 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных расходов:

    Банки Процентные расходы, годовая динамика (%)
    1 Ziraat Bank Azerbaijan 944,9
    2 Unibank 193,2
    3 Pakistan National Bank-Baku 100,0
    4 Gunaybank 56,8
    5 ASB Bank 48,2
    6 NakhchivanBank 42,9
    7 Bank Melli İran-Baku 23,6
    8 Pasha Bank 17,6
    9 AFB Bank 4,8
    10 Bank BTB 3,9

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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