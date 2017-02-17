 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных доходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике процентных доходов

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных доходов за 2016 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных доходов (TOП-10):

    Банки Годовая динамика процентных доходов (%)
    1 Caspian Development Bank 82,0
    2 PASHA Bank 32,4
    3 Xalq Bank 24,2
    4 Nikoil Bank 17,9
    5 Bank Avrasiya 11,8
    6 AFB Bank 11,1
    7 Kapital Bank 11,1
    8 Silkway Bank 8,7
    9 Bank Melli İran-Baku 6,8
    10 ASB Bank -3,9

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi