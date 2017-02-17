Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных доходов (TOП-10)

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных доходов за 2016 год.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных доходов (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика процентных доходов (%) 1 Caspian Development Bank 82,0 2 PASHA Bank 32,4 3 Xalq Bank 24,2 4 Nikoil Bank 17,9 5 Bank Avrasiya 11,8 6 AFB Bank 11,1 7 Kapital Bank 11,1 8 Silkway Bank 8,7 9 Bank Melli İran-Baku 6,8 10 ASB Bank -3,9

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