Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике процентных доходов (TOП-10)

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике процентных доходов за 2016 год.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике процентных доходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика процентных доходов (%)
|1
|Caspian Development Bank
|82,0
|2
|PASHA Bank
|32,4
|3
|Xalq Bank
|24,2
|4
|Nikoil Bank
|17,9
|5
|Bank Avrasiya
|11,8
|6
|AFB Bank
|11,1
|7
|Kapital Bank
|11,1
|8
|Silkway Bank
|8,7
|9
|Bank Melli İran-Baku
|6,8
|10
|ASB Bank
|-3,9
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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