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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике наличных средств (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике наличных средств

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике наличных средств на 1 апреля 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике наличных средств (по сравнению с 01.04.2016) (TOП-10):

    Банки Годовая динамика наличных средств, %
    1 Gunaybank 628,4
    2 AG Bank 411,3
    3 Ziraat Bank Azerbaijan 173,4
    4 Caspian Development Bank 107,1
    5 Silkway Bank 98,6
    6 Nikoil Bank 63,1
    7 Bank BTB 54,2
    8 Expressbank 54,0
    9 Rabitabank 40,5
    10 ASB Bank 37,7

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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