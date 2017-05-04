Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике наличных средств (TOП-10)

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике наличных средств на 1 апреля 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике наличных средств (по сравнению с 01.04.2016) (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика наличных средств, % 1 Gunaybank 628,4 2 AG Bank 411,3 3 Ziraat Bank Azerbaijan 173,4 4 Caspian Development Bank 107,1 5 Silkway Bank 98,6 6 Nikoil Bank 63,1 7 Bank BTB 54,2 8 Expressbank 54,0 9 Rabitabank 40,5 10 ASB Bank 37,7

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