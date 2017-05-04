Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике наличных средств (TOП-10)

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике наличных средств на 1 апреля 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике наличных средств (по сравнению с 01.04.2016) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика наличных средств, %
|1
|Gunaybank
|628,4
|2
|AG Bank
|411,3
|3
|Ziraat Bank Azerbaijan
|173,4
|4
|Caspian Development Bank
|107,1
|5
|Silkway Bank
|98,6
|6
|Nikoil Bank
|63,1
|7
|Bank BTB
|54,2
|8
|Expressbank
|54,0
|9
|Rabitabank
|40,5
|10
|ASB Bank
|37,7
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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