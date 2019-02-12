Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике кредитного портфеля (01.01.2019)

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике кредитного портфеля по состоянию на 1 января 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике кредитного портфеля (по сравнению с 01.01.2018) - TOП-10:

№ Банки Годовая динамика, % 1 Bank Respublika 54,51 2 Ziraat Bank Azerbaijan 50,95 3 Premium Bank 48,09 4 PASHA Bank 40,06 5 Unibank 38,41 6 Azer-Turk Bank 38,39 7 Rabitabank 35,42 8 Bank BTB 33,83 9 Expressbank 32,56 10 NBC Bank 32,43

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