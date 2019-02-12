Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике кредитного портфеля (01.01.2019)

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике кредитного портфеля по состоянию на 1 января 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике кредитного портфеля (по сравнению с 01.01.2018) - TOП-10:
|№
|Банки
|Годовая динамика, %
|1
|Bank Respublika
|54,51
|2
|Ziraat Bank Azerbaijan
|50,95
|3
|Premium Bank
|48,09
|4
|PASHA Bank
|40,06
|5
|Unibank
|38,41
|6
|Azer-Turk Bank
|38,39
|7
|Rabitabank
|35,42
|8
|Bank BTB
|33,83
|9
|Expressbank
|32,56
|10
|NBC Bank
|32,43
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости