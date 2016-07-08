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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике доходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике доходов

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике доходов за первый квартал 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике доходов (TOП-10):

    Банки Годовая динамика (%)
    1 Pasha Bank 254,31
    2 Azer-Turk Bank 126,01
    3 Gunaybank 78,69
    4 ASB Bank 75,54
    5 AFB Bank 21,50
    6 YapiKredi Bank Azerbaijan 18,68
    7 Zaminbank 18,43
    8 Kredobank 15,58
    9 SilkwayBank 3,22
    10 Rabitabank -23,37

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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