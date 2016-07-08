​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике доходов (TOП-10)

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике доходов за первый квартал 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике доходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика (%)
|1
|Pasha Bank
|254,31
|2
|Azer-Turk Bank
|126,01
|3
|Gunaybank
|78,69
|4
|ASB Bank
|75,54
|5
|AFB Bank
|21,50
|6
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|18,68
|7
|Zaminbank
|18,43
|8
|Kredobank
|15,58
|9
|SilkwayBank
|3,22
|10
|Rabitabank
|-23,37
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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