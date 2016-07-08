​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике доходов (TOП-10)

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике доходов за первый квартал 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике доходов (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика (%) 1 Pasha Bank 254,31 2 Azer-Turk Bank 126,01 3 Gunaybank 78,69 4 ASB Bank 75,54 5 AFB Bank 21,50 6 YapiKredi Bank Azerbaijan 18,68 7 Zaminbank 18,43 8 Kredobank 15,58 9 SilkwayBank 3,22 10 Rabitabank -23,37

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.