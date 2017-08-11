Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитного портфеля в активах (ТОП-10)

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре активов на 1 июля 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOП-10):
|№
|Банки
|Кредиты / Активы, %
|1
|Silkway Bank
|91,32
|2
|Atabank
|87,31
|3
|Gunaybank
|86,42
|4
|Muganbank
|80,49
|5
|NBC Bank
|75,06
|6
|Bank of Baku
|72,86
|7
|Xalg Bank
|72,53
|8
|Bank VTB Azerbaijan
|71,99
|9
|Nikoil Bank
|69,48
|10
|Expressbank
|59,93
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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