Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитного портфеля в активах (ТОП-10)

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре активов на 1 июля 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOП-10):

№ Банки Кредиты / Активы, % 1 Silkway Bank 91,32 2 Atabank 87,31 3 Gunaybank 86,42 4 Muganbank 80,49 5 NBC Bank 75,06 6 Bank of Baku 72,86 7 Xalg Bank 72,53 8 Bank VTB Azerbaijan 71,99 9 Nikoil Bank 69,48 10 Expressbank 59,93

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