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    Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитного портфеля в активах (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре активов

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре активов на 1 июля 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOП-10):

    Банки Кредиты / Активы, %
    1 Silkway Bank 91,32
    2 Atabank 87,31
    3 Gunaybank 86,42
    4 Muganbank 80,49
    5 NBC Bank 75,06
    6 Bank of Baku 72,86
    7 Xalg Bank 72,53
    8 Bank VTB Azerbaijan 71,99
    9 Nikoil Bank 69,48
    10 Expressbank 59,93

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