​Рэнкинг банков Азербайджана по доле депозитов в обязательствах (ТОП-10)

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по доле депозитов в общих обязательствах на 1 июля 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по доле депозитов в обязательствах (TOП-10):
|№
|Банки
|Депозиты/обязательства (%)
|1
|Atabank
|98,17
|2
|Azer-Turk Bank
|89,34
|3
|Rabitabank
|82,45
|4
|Expressbank
|74,72
|5
|Pasha Bank
|73,86
|6
|Bank Respublika
|73,00
|7
|ASB Bank
|65,96
|8
|NBC Bank
|64,26
|9
|Turanbank
|46,20
|10
|Muganbank
|45,60
*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости