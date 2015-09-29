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​Рэнкинг банков Азербайджана по доле депозитов в обязательствах (ТОП-10)

​Рэнкинг банков Азербайджана по доле депозитов в обязательствах (ТОП-10)
Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по доле депозитов в обязательствах

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по доле депозитов в общих обязательствах на 1 июля 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по доле депозитов в обязательствах (TOП-10):

Банки Депозиты/обязательства (%)
1 Atabank 98,17
2 Azer-Turk Bank 89,34
3 Rabitabank 82,45
4 Expressbank 74,72
5 Pasha Bank 73,86
6 Bank Respublika 73,00
7 ASB Bank 65,96
8 NBC Bank 64,26
9 Turanbank 46,20
10 Muganbank 45,60

*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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