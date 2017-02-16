Рэнкинг банков Азербайджана по динамике расходов (TOП-10)

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов за 2016 год.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике расходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика расходов, %
|1
|Ziraat Bank Azerbaijan
|154,0
|2
|AG Bank
|129,8
|3
|Caspian Development Bank
|103,6
|4
|YapıKredi Bank Azerbaijan
|58,9
|5
|PASHA Bank
|54,9
|6
|Bank Melli İran-Baku
|35,2
|7
|Kapital Bank
|24,6
|8
|IBA
|21,3
|9
|ASB Bank
|20,8
|10
|Bank Avrasiya
|17,5
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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