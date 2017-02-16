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    Рэнкинг банков Азербайджана по динамике расходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике расходов

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов за 2016 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике расходов (TOП-10):

    Банки Годовая динамика расходов, %
    1 Ziraat Bank Azerbaijan 154,0
    2 AG Bank 129,8
    3 Caspian Development Bank 103,6
    4 YapıKredi Bank Azerbaijan 58,9
    5 PASHA Bank 54,9
    6 Bank Melli İran-Baku 35,2
    7 Kapital Bank 24,6
    8 IBA 21,3
    9 ASB Bank 20,8
    10 Bank Avrasiya 17,5

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