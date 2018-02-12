Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (2017 год) - TOP-10

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля (без учета средств банков и финансовых учреждений) на 1 января 2018 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):

№ Банки Депозитный портфель (тыс. манатов) 1 IBAR 5 155 461 2 Kapital Bank 2 361 975 3 Xalg Bank 1 170 910 4 ASB Bank 628 657 5 Bank Respublika 471 802 6 Accessbank 399 815 7 YapiKredi Bank Azerbaijan 329 820 8 Atabank 329 409 9 AFB Bank 287 814 10 Silkway Bank 241 813

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