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    Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (2017 год) - TOP-10

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля (без учета средств банков и финансовых учреждений) на 1 января 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):

    Банки Депозитный портфель (тыс. манатов)
    1 IBAR 5 155 461
    2 Kapital Bank 2 361 975
    3 Xalg Bank 1 170 910
    4 ASB Bank 628 657
    5 Bank Respublika 471 802
    6 Accessbank 399 815
    7 YapiKredi Bank Azerbaijan 329 820
    8 Atabank 329 409
    9 AFB Bank 287 814
    10 Silkway Bank 241 813

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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