Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (2017 год) - TOP-10

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля (без учета средств банков и финансовых учреждений) на 1 января 2018 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):
|№
|Банки
|Депозитный портфель (тыс. манатов)
|1
|IBAR
|5 155 461
|2
|Kapital Bank
|2 361 975
|3
|Xalg Bank
|1 170 910
|4
|ASB Bank
|628 657
|5
|Bank Respublika
|471 802
|6
|Accessbank
|399 815
|7
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|329 820
|8
|Atabank
|329 409
|9
|AFB Bank
|287 814
|10
|Silkway Bank
|241 813
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook