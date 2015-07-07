Рэнкинг азербайджанских банков по годовой динамике валютных кредитов (ТОП-5)

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике кредитов в иностранной валюте на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков (ТОП-5) по темпу годового роста кредитов в иностранной валюте (по сравнению с 01.04.2014 года):
|№
|Банки
|Годовая динамика, в %
|1
|Turanbank
|225,3
|2
|Expressbank
|187,0
|3
|Rabitаbank
|124,4
|4
|VTB Azerbaijan
|112,3
|5
|Азербайджанский кредитный банк
|99,3
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости