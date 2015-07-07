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    Рэнкинг азербайджанских банков по годовой динамике валютных кредитов (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по темпу годового роста кредитов в иностранной валюте (по сравнению с 01.04.2014 года)

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике кредитов в иностранной валюте на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков (ТОП-5) по темпу годового роста кредитов в иностранной валюте (по сравнению с 01.04.2014 года):

    БанкиГодовая динамика, в %
    1Turanbank225,3
    2Expressbank187,0
    3Rabitаbank124,4
    4VTB Azerbaijan112,3
    5Азербайджанский кредитный банк99,3

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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