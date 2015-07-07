Рэнкинг азербайджанских банков по годовой динамике валютных кредитов (ТОП-5)

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике кредитов в иностранной валюте на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков (ТОП-5) по темпу годового роста кредитов в иностранной валюте (по сравнению с 01.04.2014 года):

№ Банки Годовая динамика, в % 1 Turanbank 225,3 2 Expressbank 187,0 3 Rabitаbank 124,4 4 VTB Azerbaijan 112,3 5 Азербайджанский кредитный банк 99,3

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