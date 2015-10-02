​Рейтинг: Банковский сектор Азербайджана занимает 4-ю строчку в рейтинге стран СНГ

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Банковский сектор Азербайджана занимает 4-ю строчку в рейтинге стран СНГ.

Как сообщает Report, рейтинговое агентство "РИА Рейтинг", входящее в медиагруппу МИА "Россия сегодня", провело очередное исследование банковского сектора стран СНГ, по результатам которого был составлен рейтинг 200 крупнейших банков. Как и прежде, наиболее сильно в рейтинге представлены банки России (60,5%), далее следуют казахстанские (10,5%), украинские (9,5%) и азербайджанские (5%) банки.

Отметим, что по итогам 2014 года Россия потеряла в рейтинге 8 банков и теперь представлена 122 кредитными организациями, количество украинских банков сократилось с 27 до 18.

Поэтому по итогам 2014 года суммарные активы казахских банков в 100 млрд. долларов превысили показатель украинской банковской системы в 84 млрд. долларов, и это также сказалось на числе банков в рейтинге, где Казахстан занял 2-ю строчку. Эксперты считают, что сокращение количества банков Росси и Украины связана с девальвацией национальных валют этих стран. Так, курс американского доллара к рублю вырос на 72%, а к украинской гривне - без малого в 2 раза.

В целом, по итогам 2014 года, совокупные активы банковских систем стран СНГ сократились на 21,3% до 1,7 трлн. долларов. Это на 200 млрд. долларов меньше активов 10-го по размеру банка в мире - Credit Agricole.

Агентство отмечает, что наибольший выигрыш от потери позиций российскими и украинскими банками у банков Азербайджана. Их число по итогам текущего рейтинга удвоилось до 10 банков, тем самым Азербайджан стал по представленности в рейтинге 4-й страной после России, Украины и Казахстана.

