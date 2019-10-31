​Регистрация новых ценных бумаг в Азербайджане увеличилась на 8%

В январе-сентябре текущего года Палата надзора за финансовыми рынками зарегистрировала 152 новые ценные бумаги стоимостью 12 835 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, это соответственно на 7,8% и 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев было зарегистрировано 89 корпоративных акций. Из них 11 принадлежали кредитным организациям, 6 - страховым компаниям и 72 - другим организациям.

За отчетный период также зарегистрировано 19 корпоративных облигаций. Из них 4 принадлежали кредитным и 15 - другим организациям.

Кроме того, в январе-сентябре Палата зарегистрировала 44 государственные ценные бумаги. Две из них являются облигациями Министерства финансов, а 42 - нотами Центрального банка Азербайджана.