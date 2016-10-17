Региональный директор и менеджер ВБ по Азербайджану прибудут в Баку

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Новый менеджер Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Навид Хасан Нагви сегодня прибудет в Баку. Как передает Report, он встретится с рядом официальных лиц.

По информации, 18 октября также ожидается прибытие в Баку директора ВБ по Южному Кавказу Мерси Тембон.

М.Тембон представит нового менеджера правительству Азербайджана. В то же время запланированы ее встречи с председателем Центробанка Эльманом Рустамовым, министром финансов Самиром Шарифовым и официальными лицами правительства.

Отметим, что М.Тембон приступила к обязанностям регионального директора ВБ по Южному Кавказу 1 октября 2015 года. На этом посту она сменила Генри Кирали, который занимал эту позицию с 2012 года и затем был назначен на должность регионального директора ВБ по Гане, Либерии и Сьерра-Леоне.

Напомним, что Н.Нагви, приступивший к обязанностям менеджера 1 октября, начал свою деятельность в банке в 2004 году с назначения на ответственную должность по экономической аналитике. Ранее он занимал различные посты в правительстве Пакистана. Н.Нагви окончил университеты Durham и Hull. Срок полномочий главы азербайджанского представительства Ларисы Лещенко истек в июне этого года. Она продолжает карьеру в Либерии (Западная Африка).