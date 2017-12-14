Развитие криптовалютного рынка поможет повысить учетную ставку ФРС

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) вошла в тренд повышения учетной ставки и будет стремиться ускорить инфляцию путем поддержания высоких цен на нефть и низкого курса доллара.

Аналитическая группа Report отмечает, что если ФРС сможет удержать нефтяные цены на уровне 55-65 долларов за баррель, а курс основной валютной пары на уровне 1,15-1,20 USD/EUR, то, по прогнозам, в конце 2018-го - первом квартале 2019 года инфляция приблизится к 2-2,5%.

На ускорение инфляции также окажет положительное влияние развитие криптовалютного рынка. Высокий уровень прибыли от глобальной торговли криптовалютой за короткий отрезок времени будет способствовать росту инфляции в США параллельно мировому росту цен.

Аналитики Report прогнозируют, что Федрезерв повысит ставку четырежды по 0,25 процентных пункта в 2018 году, а на фоне ускорения инфляции - на 0,5 процентных пункта в 2019 году.