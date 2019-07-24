Размещение облигаций ЧБТР состоится в полном объеме - ИНТЕРВЬЮ

Интервью агентства Report с советником председателя правления Палаты надзора за финансовыми рынками (FIMSA) Рашадом Агаевым.

- На прошлой неделе Палата впервые зарегистрировала эмиссию облигаций в нацвалюте международного финансового института - Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР). Что привело этот банк на рынок ценных бумаг Азербайджана?

- Приход ЧБТР на рынок ценных бумаг Азербайджана обусловлен рядом факторов. Как известно, FIMSA давно сотрудничает с международными финансовыми институтами, в которых состоит, для развития рынка ценных бумаг и привлечения влиятельных иностранных инвесторов на местный рынок. В результате этого сотрудничества впервые в истории азербайджанского рынка ценных бумаг будут выпущены облигации международного финансового института. Это знаменательное событие для страны и свидетельство уверенности в реформах, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева и усиления экономического потенциала нашей страны на международной арене.

В то же время приведение Палатой законодательства о рынке ценных бумаг в соответствие с международными стандартами поощрило международные финансовые учреждения к выпуску облигаций в местной валюте в нашей стране. Так, по инициативе Палаты были внесены изменения в закон "О рынке ценных бумаг", в правила листинга Бакинской фондовой биржи (БФБ), тем самым определены упрощенные требования к листингу в соответствии со спецификацией международных финансовых институтов. Данные меры повысили интерес международных организаций к местному рынку ценных бумаг и создали дополнительные стимулы.

- Сообщается, что ценные бумаги будут размещены на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" методом открытой подписки. Когда это запланировано? Каковы сроки продажи облигаций? Какая инвестиционная компания была выбрана в качестве андеррайтера?

- ЧБТР решил разместить облигации на БФБ методом открытой подписки. Облигации будут размещены посредством аукциона в течение августа. Точное время размещения будет опубликовано на сайте биржи. В день размещения инвесторы смогут принять участие в аукционе, подав заявки на покупку облигаций через членов биржи. Андеррайтером размещения выступает Инвестиционная компания PASHA Capital. ЧБТР намерен разместить облигации в размере 10 млн манатов в следующем месяце и на 50 млн манатов в течение следующего года.

- Каковы прогнозы спроса на облигации на сумму 10 млн манатов? Есть ли предполагаемые эмитентом потенциальные инвесторы или это станет известно во время размещения?

- Как вы знаете, международные рейтинговые агентства присвоили самые высокие рейтинги ЧБТР. Ценные бумаги, выпущенные этой организацией, имеют очень низкую степень риска, поэтому интерес к ним на местном рынке огромен. Поэтому нет сомнения, что первое размещение облигаций на 10 млн манатов состоится в полном объеме и вызовет интерес у инвесторов. Срок обращения этих облигаций составляет 2 года, доходность - 9,25%. Инвесторы, которые хотят приобрести эти облигации, по которым прогнозируется высокая доходность, обращаются к своим инвестиционным компаниям. Вполне вероятно, что институциональные инвесторы составят большинство потенциальных инвесторов.

- FIMSA хочет привлечь другие международные финансовые институты на местный рынок капитала. Когда это может произойти, и выпуск облигаций какими организациями более реален?

- Как мы уже отмечали, сотрудничество Палаты с международными финансовыми институтами, включая изменения в местном законодательстве в области эмиссии облигаций, смягчение требований к международным финансовым институтам, повысило интерес таких организаций к рынку капитала Азербайджана. В частности, ведутся переговоры и обсуждения между Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития и Палатой. Эти организации проявили инициативу в связи с выпуском облигаций на местном рынке. Это дает основание полагать, что в ближайшее время они также могут выпустить облигации. Выпуск облигаций международными финансовыми институтами на местном рынке поддержит развитие предпринимательства в стране, обеспечит доступ малого и среднего предпринимательства к долгосрочным дешевым финансовым ресурсам.