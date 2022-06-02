Раскрыт главный город поклонников криптовалют

Крупные криптовалютные компании активно арендуют офисные площади и переезжают в Нью-Йорк.

Крупные криптовалютные компании активно арендуют офисные площади и переезжают в Нью-Йорк.

Как передает Report со ссылкой на газету The New York Times , город неофициально стал главным мегаполисом для всех поклонников криптовалют.

Отмечается, что большинство офисных помещений берут в аренду на территории Манхэттена. Часть компаний открывают офисы впервые, другие расширяют свои площади. По данным NYT, компания Solana Labs подписала договор аренды на почти 2 тыс. квадратных метров на четырех этажах нового офисного здания в Бауэри. В нескольких кварталах EmpireDAO открыла коворкинг для криптоэнтузиастов.

"Вся территория вокруг Юнион-сквер превратилась в криптоцентр", - сообщил исполнительный директор компании Chainalysis Майкл Гронагер. На Манхэттене действует как минимум 30 известных блокчейн-компаний, но неизвестное количество фирм занимают другие, менее значительные офисы, пояснили эксперты.

По оценке издания, в настоящее время криптовалютные и связанные с ними компании занимают около 93 тыс. квадратных метров офисных площадей в США.