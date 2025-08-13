Расходы на потребление домашних хозяйств в номинальном ВВП Азербайджана превысили 58%

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств в структуре номинального ВВП Азербайджана в I полугодии этого года составили 58,2%, что на 2,7 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает Report, такие данные приводятся в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Доля расходов на конечное потребление государственных учреждений за отчетный период составила 15%, что на 1,2 процентных пункта больше в годовом сравнении.
За последний год расходы на конечное потребление домашних хозяйств в номинальном выражении выросли на 8,3%, а расходы на конечное потребление государственных учреждений - на 12,5%.